Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое, сообщает Independent.

До сих пор было известно об одном Гарри Поттере – главном персонаже серии книг о юном волшебнике.

Теперь в своем недавнем тексте для тематического сайта Pottermore писательница рассказала, что существовал еще один герой с таким именем.

"Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913–1921 годах", – сообщила Роулинг. Визенгамот – верховный суд магов Великобритании.

По словам писательницы, этот персонаж был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из "Справочника чистокровых волшебников".

У Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Флимонт и Юфимия умерли от драконьей оспы.

О новом Гарри Поттере в книгах не говорится, но не исключено, что он появится в приквелах.

Ранее сообщалось, что Роулинг признали самой богатой писательницей мира.