Умер писатель Баян Ширянов

Российский писатель Баян Ширянов ( Кирилл Воробьев ) умер ночью в больнице от цирроза печени. Сообщение о его смерти было размещено сегодня в Facebook.

Ранее сообщалось, что ему поставлен диагноз — энцефалопатия мозга, в мае 2015 года он попал в больницу, после чего был выписан для лечения и ухода на дому.

Первые тексты господина Ширянова были опубликованы в интернете. Одним из самых известных является цикл «Пилотажи». В него входят три произведения: «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж». Они посвящены жизни московских наркоманов.