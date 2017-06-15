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Умер писатель Баян Ширянов
Фото: Вконтакте
Российский писатель Баян Ширянов (Кирилл Воробьев) умер ночью в больнице от цирроза печени. Сообщение о его смерти было размещено сегодня в Facebook.
Ранее сообщалось, что ему поставлен диагноз — энцефалопатия мозга, в мае 2015 года он попал в больницу, после чего был выписан для лечения и ухода на дому.
Первые тексты господина Ширянова были опубликованы в интернете. Одним из самых известных является цикл «Пилотажи». В него входят три произведения: «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж». Они посвящены жизни московских наркоманов.
В 2005 году Басманный райсуд Москвы поставил точку в длившемся почти два года судебном разбирательстве в отношении писателя. Прокуратура требовала приговорить Баяна Ширянова к году лишения за написание романа «Срединный пилотаж», обвиняя его в распространении порнографии. Однако суд его оправдал.
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