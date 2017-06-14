В кабинете Путина заметили книгу Николая Старикова

Книгу можно заметить на видеозаписи одного из выпусков программы "Интервью с Путиным" режиссера Оливера Стоуна

Когда Стоун видит, что у Путина на столе лежит книга его авторства "Нерассказанная история США", то он поднял ее, а из-под нее и стала видна книга Старикова. Книга имеет первую обложку, которая использовалась для экземпляров, выпущенных в 2012 году.

Согласно аннотации книги, опубликованной на сайте автора, "Россия в результате поражения в "холодной войне" лишена значительной части своего суверенитета", а "российский рубль больше не принадлежит ее народу".