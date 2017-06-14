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В кабинете Путина заметили книгу Николая Старикова
Фото: Showtime/Коллаж «Газеты.Ru»
В кабинете президента России Владимира Путина находится книга общественный и политический деятеля, публициста Николая Старикова "Национализация рубля - путь к свободе России".
Книгу можно заметить на видеозаписи одного из выпусков программы "Интервью с Путиным" режиссера Оливера Стоуна.
Когда Стоун видит, что у Путина на столе лежит книга его авторства "Нерассказанная история США", то он поднял ее, а из-под нее и стала видна книга Старикова. Книга имеет первую обложку, которая использовалась для экземпляров, выпущенных в 2012 году.
Согласно аннотации книги, опубликованной на сайте автора, "Россия в результате поражения в "холодной войне" лишена значительной части своего суверенитета", а "российский рубль больше не принадлежит ее народу".
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