В Марокко умер испанский писатель Хуан Гойтисоло

Испанский писатель, уроженец Барселоны, Хуан Гойтисоло скончался в возрасте 86 лет в марокканском Марракеше, пишет El País.

О смерти писателя сообщил его друг Рикард Парис. Вопрос организации похорон автора пока не решен.

Гойтисоло, писавший на испанском и каталанском языках, родился в Барселоне, но большую часть своей жизни провел за пределами Испании. Он является автором романов "Печаль в раю", "Ловкость рук", "Прибой", "Цирк", "Остров", "Все те же слова", "Особые приметы", "Перед занавесом".