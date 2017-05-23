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В Крыму издали книгу с флагами РФ вместо нацистской символики
Фото: иллюстрация книги
В Крыму вышла краеведческая книга, в которой авторы заменили нацистскую символику российской. Об этом сообщает издание «Примечание».
В книге «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» на одном из советских агитационных плакатов времен Второй мировой войны на каске солдата Вермахта свастика заменена на двуглавого орла, а слово «фашист» заменено в подписи на «москаль». Общественный активист Александр Талипов назвал инцидент «работой украинских провокаторов» и потребовал возбудить уголовное дело за публикацию экстремистских материалов.
Учебный материал был издан в конце 2016 года тиражом более 1 тысячи экземпляров. На первых страницах издания опубликованы слова руководителя муниципального образования городской округ Симферополь Виктора Агеева и главы администрации города Геннадия Бахарева.
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