В Крыму издали книгу с флагами РФ вместо нацистской символики

В Крыму вышла краеведческая книга, в которой авторы заменили нацистскую символику российской. Об этом сообщает издание «Примечание»

В книге «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» на одном из советских агитационных плакатов времен Второй мировой войны на каске солдата Вермахта свастика заменена на двуглавого орла, а слово «фашист» заменено в подписи на «москаль». Общественный активист Александр Талипов назвал инцидент «работой украинских провокаторов» и потребовал возбудить уголовное дело за публикацию экстремистских материалов.