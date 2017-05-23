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Власти Симферополя издали книгу с флагами России вместо нацистской символики
Фото: иллюстрация из книги
Власти Симферополя издали краеведческую книгу "Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!", в которой нацистская символика заменена на российскую, сообщает местное издание "Примечания".
Так, в книге на советском агитационном плакате времен Великой Отечественной войны символика на каске немецкого солдата заменена с фашистской на современную российскую, а слово "фашист" в подписи - на слово "москаль".
По мнению общественника Александра Талипова, такая оплошность или намеренная провокация составителей тянет на уголовное дело. Фотографии страниц книги Талипов опубликовал у себя в блоге.
Талипова также смутили и биографии политиков и военных фашисткой Германии. В частности, в биографической справке, посвященной Альфреду Розенбергу, указано, что он имеет "российское происхождение".
Книга была издана в конце 2016 года тиражом чуть более 1 тыс. экземпляров. На первых страницах книги опубликованы обращения главы муниципального образования городской округ Симферополь Виктора Агеева и главы администрации города Геннадия Бахарева.
Редактор-составитель издания, глава управления информационной политики администрации Симферополя Александр Шилко уверен, что появление иллюстрации с искаженным советским плакатом является ошибкой.
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