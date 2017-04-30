Скончался украинский писатель Борис Олейник

Известный советский и украинский поэт, писатель и экс-депутат Верховной рады Украины от компартии страны Борис Олейник скончался в воскресенье на 82-м году жизни, сообщил украинский журналист Михаил Маслий.

"В воскресенье в 11.45 (совпадает с мск) на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник", — написал Маслий в Facebook.

Олейник в 2005 году был удостоен наивысшей государственной награды для украинцев — звания герой Украины. Его авторству принадлежит более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых на Украине и в других республиках СССР.

Поэзия Бориса Олейника переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки. Многие из стихов автора положены на музыку и стали песнями, самыми известными из которых являются "Песня о матери" и "Мама сеяла сон".