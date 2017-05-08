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"Тает лед на хронической луже": Сурков написал стих о весне
Помощник президента Вячеслав Сурков опубликовал в журнале "Русский пионер" свое стихотворение, посвященное весне. В произведении рассказывается о нелегкой доле снеговиков, сражающихся в неравном бою с наступающим теплом.
"В нашем дворе тает лед на хронической луже, из проталин лезут трава и окурки", - повествует автор.
В стихотворении есть такие строки:
не спартанцы
не рыцари роланда
просто толстяки
кто оплачет их гибель?
кто восславит их подвиг?
кто сделает с ними
selfie mortale?
прощайте о снеговики
с круглыми глупыми лицами
В заключении произведения автор просит снеговиков вспоминать его - "единственного, кто ощутил родство с вами, расслышав в собственном сжавшемся от жалости сердце хруст соленого алого льда".
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