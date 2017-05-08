«Тает лед на хронической луже»: Сурков написал стих о весне

Помощник президента Вячеслав Сурков опубликовал в журнале "Русский пионер" свое стихотворение, посвященное весне. В произведении рассказывается о нелегкой доле снеговиков, сражающихся в неравном бою с наступающим теплом.

"В нашем дворе тает лед на хронической луже, из проталин лезут трава и окурки", - повествует автор.

В стихотворении есть такие строки:

не спартанцы

не рыцари роланда

просто толстяки

кто оплачет их гибель?

кто восславит их подвиг?

кто сделает с ними

selfie mortale?

прощайте о снеговики

с круглыми глупыми лицами

В заключении произведения автор просит снеговиков вспоминать его - "единственного, кто ощутил родство с вами, расслышав в собственном сжавшемся от жалости сердце хруст соленого алого льда".