Скончался поэт Анри Волохонский в возрасте 81 года, автор стихотворения "Рай" ("Над небом голубым…"), сообщает в субботу израильское информационное агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта.

"В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский", — говорится в сообщении.

Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко , а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".