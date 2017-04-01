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Умер поэт Евгений Евтушенко
В США на 85-ом году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Михаила Моргулиса.
«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», -- рассказал он.
Поэт завещал, чтобы его похоронили в подмосковном Переделкине.
Евгений Евтушенко - один из поэтов-шестидесятников. Его выступления на поэтических вечерах в Политехническом музее в Москве неизменно собирали множество зрителей. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Среди его наиболее известных произведений поэмы «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба», сборники стихов «Граждане, послушайте меня». 85-летие поэта в России готовились отметить масштабным фестивалем, в котором он собирался участвовать.
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