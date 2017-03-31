Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

Евгений Евтушенко доставлен в больницу в США. Состояние поэта врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу Евтушенко Марию Новикову.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование», - заявила Новикова.

Евгений Евтушенко родился на станции Зима Иркутской области, его отцом был геолог и поэт-любитель Александр Гангнус. Первая книга стихов 20-летнего Евтушенко вышла в 1952 году в книге «Разведчики грядущего», в том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгению Евтушенко 84 года.