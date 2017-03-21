Стали известны новые подробности смерти Гитлера

Бывший телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш в своей книге «Последний свидетель Гитлера» рассказал о самоубийстве фюрера, пишет британское издание The Sun.

В книге, впервые опубликованной на английском языке, Миш, который был свидетелем самоубийства Гитлера и его жены Евы Браун , рассказал, что он увидел, когда зашел в бункер.

«Мой взгляд сначала упал на Еву. Она сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были под диваном. Рядом с ней был мертвый Гитлер. Его глаза были открыты, а голова слегка склонилась вперед», - пишет в соей книге Миш.

Рохус Миш был посланником и телефонистом в бункере Гитлера с 1940 года до конца войны в мае 1945 года. Он был в соседней комнате, когда Гитлер застрелился вместе со своей женой, и первым увидел тела пары.

После самоубийства фюрера Мишу удалось бежать из бункера, но позже он был схвачен советскими войсками и отправлен в трудовой лагерь, где он провел 9 лет. Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет. До конца жизни бывший фашист утверждал, что Гитлер был якобы «хорошим руководителем» и «нормальным человеком»