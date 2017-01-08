Порошенко назвал шесть понравившихся ему книг в 2016 году

Президент Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него самое сильное впечатление в 2016 году. Список с произведениями он опубликовал в своем блоге на платформе Medium.

При этом под каждой книгой он оставил небольшой комментарий по итогам прочитанного. Так, под книгой "25 побед Украины" президент отметил, что "в истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отражались по несколько в год" и что "наши предки не могли не побеждать".

Порошенко написал, что книга Филевской является "основательным сборником наследия Малевича в Киеве" и посвящена "киевскому периоду жизни "самого известного киевлянина мира".