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Порошенко назвал шесть понравившихся ему книг в 2016 году
Президент Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели на него самое сильное впечатление в 2016 году. Список с произведениями он опубликовал в своем блоге на платформе Medium.
В списке оказались "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.
При этом под каждой книгой он оставил небольшой комментарий по итогам прочитанного. Так, под книгой "25 побед Украины" президент отметил, что "в истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отражались по несколько в год" и что "наши предки не могли не побеждать".
Порошенко написал, что книга Филевской является "основательным сборником наследия Малевича в Киеве" и посвящена "киевскому периоду жизни "самого известного киевлянина мира".
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