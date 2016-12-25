Умер автор интермедий Аркадия Райкина

В Израиле скончался поэт и писатель Феликс Кривин , автор юмористических и фантастических рассказов. Он умер в субботу, 24 декабря, в возрасте 88 лет. Об этом сообщил друг автора, украинский актер Лев Луцкер на странице в Facebook.

«Умер замечательный человек, великий учитель, философ, писатель Феликс Давидович Кривин. Память о нем останется в сердцах всех, кому он открыл мудрость миропонимания, добра, любви, порядочности, правды», — написал Луцкер. Свой свой пост он сопроводил одним из стихотворений Кривина.

Феликс Кривин родился 11 июня 1928 года в Мариуполе (Донецкая область) в еврейской семье. В 1951-м окончил Киевский педагогический институт. В 1962 году был принят в Союз писателей Украинской Советской Социалистической Республики. В 1998 году переехал в Израиль, жил в Беэр-Шеве.