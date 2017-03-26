Милош Земан высказался против лишения России права проведения ЧМ по биатлону в 2021 году

Против лишения России права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году высказался в воскресенье в интервью пражскому радиоканалу Frekvence-1 президент Чехии Милош Земан . Он напомнил, что допинг распространен среди спортсменов всего мира.

"В допинге более всего выделялась ГДР. Это - общеизвестно, сегодня это никто не отрицает, - отметил он. - У меня, как у дилетанта, сложилось такое впечатление, что более-менее допинг используют все. В каких-то случаях это становится известным, в каких-то - нет".

8 декабря на конгрессе Международного союза биатлонистов было объявлено, что исполком организации отнимет у Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года, если Союз биатлонистов России добровольно не откажется от этого права до 24 февраля. Поскольку российская сторона отказалась это сделать, решение вступило в силу автоматически. Но оспорить это решение можно будет только после полного восстановления в правах Российского антидопингового агентства.

Лишение РФ чемпионата мира по биатлону, по словам Земана, является нецелесообразным. "Почему бы там (в России. - Прим. ТАСС) его должны отменять. Пусть в нем (чемпионате. - Прим. ТАСС) примут участие спортсмены, которые не были замечены в допинге", - сказал президент Чехии.