Фуркад побил рекорд по количеству побед за сезон на этапах КМ

Мартен Фуркад побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед за сезон на этапах Кубка мира по биатлону. Достижение норвежца, выигравшего 12 гонок за год, не продержалось и 12 лет. Отняв у 43-летнего биатлониста одно из главных его достижений, француз принял решение досрочно завершить сезон.

Конфликты между поколениями встречаются не только в литературе и кино, но и спорте. Болельщики разных возрастов любят спорить, кто был лучше — давно завершивший карьеру чемпион прошлых лет или нынешний кумир молодёжи, бьющий рекорды предшественника. Однозначно ответить на подобные вопросы невозможно, ведь нет ещё машины времени, которая бы позволила двум спортсменам из разных эпох выйти на старт вместе.

В биатлоне долгое время никто не мог сравниться с Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, он и по сей день выигрывает медали различных соревнований, в то время как конкуренты, с которыми он состязался в молодости, давно отошли от спорта. У болельщиков просто не могло возникнуть мысли, что в истории биатлона может быть кто-то величественней норвежца. Но в этом сезоне на право стать новым королём стреляющих лыжников всё настойчивее претендует Мартен Фуркад.

Француз пока не может подобраться к Бьорндалену по таким показателям, как количество медалей на этапах Кубка мира, чемпионатах планеты или Олимпийских играх. Но ведь ему всего 28 лет, в его годы норвежец тоже не имел столь впечатляющей коллекции, как сейчас. Зато Фуркаду теперь принадлежит рекорд, который прежде был одним из самых впечатляющих у Бьорндалена — количество побед за один розыгрыш Кубка мира.

В сезоне 2004/2005 норвежец выиграл 12 личных гонок. Стартовав с побед в спринте на двух домашних этапах, он затем выдал впечатляющую серию из восьми подряд выигранных стартов, в которых участвовал. Две последние виктории пришлись на чемпионат мира, где после шестого места в индивидуальной гонке Бьорндален затем завоевал ещё одно личное золото. Под конец сезона он выиграл ещё гонку преследования на этапе в Ханты-Мансийске и завоевал свой третий «Большой хрустальный глобус».

Спустя 12 лет Фуркад с места в карьер принялся бить достижение норвежца. На первых трёх этапах в Эстерсунде, Поклюке и Нове-Место француз всего в одной личной гонке остался без золотой награды. Два немецких этапа после Нового года подарили ему ещё три победы, и общее их количество возросло до десяти. Доминирование пятикратного обладателя Кубка мира было так велико, что уже тогда пошли слухи, будто он досрочно завершит сезон ради семьи.

Тем не менее Фуркад продолжил бегать на лыжах и стрелять. Не думать о том, что скоро он обойдёт великого норвежца, он не мог. На чемпионате мира в Хохфильцене француз выступил достойно и завоевал пять медалей, но пришёл к финишу первым только один раз. На трёх оставшихся этапах перед ним стояла задача одержать хотя бы две победы, и он это сделал — сначала выиграл гонку преследование на олимпийской трассе в Пхёнчхане, а затем в Контиолахти всего на 0,6 секунды обогнал Ондржея Моравца в спорте за золото в спринте.

«Я доволен своей победой, что смог опередить трёх парней, которые не были в Пхёнчхане и имели преимущество. Я всегда стараюсь побеждать и доволен, что установил очередной рекорд — 13 побед за сезон. Это не было моей целью с начала года, но когда я узнал, что иду на рекорд, постарался превзойти достижение Бьорндалена», — сказал Фуркад «Чемпионату» после победы в Финляндии.

Одержать затем 14-ю победу и повторить рекорд шведки Магдалены Форсберг среди женщин Фуркад не смог. Он стал пятым в гонке преследования, отстав на 25 секунд от победителя из-за четырёх промахов. Теоретически француз мог бы поехать в Хольменколлен, где будут разыгрываться медали сразу в трёх личных стартах, но спортсмен принял решение уйти в отпуск пораньше.

«Жаль, что сегодня не получилось выиграть, потому что это была моя последняя гонка в нынешнем сезоне. Теперь я полечу домой, чтобы быть с моей женой и помогать ей», — сказал Фуркад, который скоро во второй раз станет отцом.

"I am happy I took the pursuit globe, but I wanted to do it with a win. Now I fly home to be with my wife and help her" @martinfkde #KON17 pic.twitter.com/xpn34lobdT — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 марта 2017 г.

Интересно, что когда Бьорндален устанавливал рекорд по количеству побед за сезон, у него было некоторое преимущество перед французом. В сезоне 2004/2005 медали разыгрывались в 27 личных гонках, а сейчас их планируется провести на одну меньше. Впрочем, норвежец сам не пользовался теми привилегиями, которые в тех годы предоставляли организаторы. Он выходил на старт всего 20 раз из 27, а финишировал ниже первого места только в восьми случаях.

Фуркад же участвовал во всех 23 гонках, прошедших на данный момент, и уступал соперникам десять раз. У преданных поклонников Бьорндалена всё ещё есть повод говорить, что 43-летний биатлонист реже терпел поражения, а потому остаётся самым могучим стреляющим лыжником в истории. Хотя правильнее будет говорить, что оба спортсмена велики. Просто каждый по-своему.