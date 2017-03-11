Украинский биатлонист: людей на этапе в Контиолахти мало, в основном пьяные русские

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выразил недовольство атмосферой на этапе Кубка мира в Контиолахти и посетовал на невысокий зрительский интерес к гонкам.

«Возможно, спринт в Контиолахти был самой тяжёлой гонкой в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», — цитируют спортсмена «Подробности».

В спринтерской гонке на этапе в Контиолахти Пидручный показал 26-й результат, а в пасьюте финишировал 21-м.

Ранее сообщалось, что французский биатлонист Мартен Фуркад превзошёл достижение легендарного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, выиграв 13 гонок на этапах Кубка мира в рамках одного сезона.