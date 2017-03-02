Тюмень лишили права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

8 февраля Союз биатлонистов России (СБР) отказался добровольно отдавать право проведения мирового первенства. Пойти на этот шаг организации рекомендовали в IBU из-за «несоответствия страны кодексу Всемирного антидопингового агентства » (WADA). В противном случае Россию обещали автоматически лишить турнира.

Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе. Где теперь состоится турнир — неизвестно.

В декабре 2016-го СБР отказался от проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове (Псковская Область).