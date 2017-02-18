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Фуркад: догнать Шипулина было слишком сложно
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, где французы заняли второе место, а победу одержала сборная России (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин).
«Сегодня было слишком сложно догнать Антона. Я был не в лучшей форме, но Антон был силён на трассе. Я попытался его поймать и почти это сделал, но потом он всё же от меня убежал», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Россияне преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона.
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