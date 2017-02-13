Фуркад-старший исключен из сборной Франции по биатлону

Симон Фуркад заявил, что «уважает» решение тренерского штаба, но «понять его не может». Спортсмен обещал «набрать лучшую форму перед следующим этапом Кубка мира». По словам тренера французской сборной Стефана Бутье, 32-летний Симон Фуркад не оправдывает его ожиданий. Как отметил тренер, «на этом чемпионате мира он (Симон Фуркад – прим. Рамблер/новости) не способен чего-то добиться». Младший брат биатлониста, скандальный спортсмен Мартен Фуркад, остается в составе национальной команды, несмотря на вызывающее поведение в отношении российской команды.

Во время четвертого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира Мартен Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова . Французский спортсмен якобы случайно наехал на лыжу российского биатлониста при передаче эстафеты. В ответ российские спортсмены Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать французу руку, после чего Фурканд покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга . Российский комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире назвал Фуркада «свиньей». Чемпионат мира по биатлону стартовал 9 февраля. Он продлится до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.