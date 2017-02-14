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Шипулин сравнил доклад Макларена с фантастическим фильмом
Российский биатлонист Антон Шипулин сравнил с фантастическим фильмом доклад главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, уличившего Россию в махинациях с пробами до и во время Олимпийских игр в Сочи. Слова спортсмена приводит ski-nordique.net.
«Это всего лишь доклад. Но у меня было ощущение, что я не читаю его, а смотрю фантастический фильм, ведь чтобы накладывать санкции нужны доказательства. Там же ни одного нет. Надеюсь, оставшаяся часть расследования будет честной, и наша страна будет бороться и приведет серьезные доказательства против этих обвинений», — заявил Шипулин.
10 февраля российская биатлонистка Екатерина Глазырина была временно дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) за то, что ее имя фигурировало в докладе Макларена.
В конце декабря IBU начал расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, также упомянутых в документе. 15 января 22 из 29 российских биатлонистов были оправданы за неимением доказательств, еще два спортсмена-участника ОИ-2014 были отстранены.
29-летний Шипулин стал бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете. Мировое первенство проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля.
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