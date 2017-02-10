Шипулин объяснил отказ подать руку Фуркаду

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира не стал жать руку французскому коллеге Мартену Фуркаду из-за того, что перестал его уважать. Об этом сообщает «Чемпионат»

«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова . Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: «Точно». По записи видно, что он сделал это нарочно… После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку», - сказал Шипулин.

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене француз наступил на лыжу Логинова, из-за чего российский биатлонист упал.

Позднее Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения, когда когда российские спортсмены отказались пожать ему руку.