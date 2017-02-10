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Шипулин объяснил отказ подать руку Фуркаду
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира не стал жать руку французскому коллеге Мартену Фуркаду из-за того, что перестал его уважать. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: «Точно». По записи видно, что он сделал это нарочно… После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку», - сказал Шипулин.
Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене француз наступил на лыжу Логинова, из-за чего российский биатлонист упал.
Позднее Фуркад демонстративно покинул церемонию награждения, когда когда российские спортсмены отказались пожать ему руку.
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