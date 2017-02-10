Фуркада позвали «на чай и водку» к российским биатлонистам

Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович заявил, что хочет пригласить Мартена Фуркада «на чай». Тренер подчеркнул, что для него важно, чтобы российский биатлонист Антон Шипулин и французский спортсмен помирились. Слова Касперовича передает издание «Спорт-экспресс»

«Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу. […] Хотелось бы закончить все это, чтобы лидеры помирились», — заявил Касперович.