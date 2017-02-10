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Фуркада позвали "на чай и водку" к российским биатлонистам
Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович заявил, что хочет пригласить Мартена Фуркада «на чай». Тренер подчеркнул, что для него важно, чтобы российский биатлонист Антон Шипулин и французский спортсмен помирились. Слова Касперовича передает издание «Спорт-экспресс».
«Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу. […] Хотелось бы закончить все это, чтобы лидеры помирились», — заявил Касперович.
Кроме того, главный тренер сборной России по биатлону заявил, что примирение двух лидеров поможет сделать обстановку в биатлоне «добродушной, без косых взглядов». Во время четвертого этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова. Французский спортсмен якобы случайно наехал на лыжу российского биатлониста при передаче эстафеты. В ответ российские спортсмены Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать французу руку, после чего Фуркад покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Российский комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире назвал Фуркада «свиньей». На соревнованиях в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими. Чемпионат мира по биатлону стартовал 9 февраля. Он продлится до 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов наград.
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