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Губерниев назвал Фуркада "свиньей" в эфире
Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал двукратного олимпийского чемпиона, французского биатлониста Мартена Фуркада «свиньей». Свое заявление комментатор сделал в прямом эфире. Видео с эфиром доступно на YouTube.
«Мартен, ты свинья!» — заявил Губерниев в эфире «Матч Арена».
Губерниев остался недоволен поведением французского спортсмена, который при смене этапа подтолкнул Александра Логинова, завершившего свой этап, а на финише перекрыл коридор Антону Шипулину. Кроме того, во время награждения Фуркад покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. На четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими.
Мартен Фуркад неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Александра Логинова в связи с дисквалификацией российского спортсмена из-за приема запрещенных препаратов. Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификации за употребление запрещенного эритропоэтина. Мартен Фуркад выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 2014 году, в гонке преследования и индивидуальной гонке. Кроме того, французский спортсмен становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в масс-старте в 2010 и 2014 годах, десятикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад считается одним из лучших биатлонистов современности.
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