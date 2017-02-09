Губерниев назвал Фуркада «свиньей» в эфире

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал двукратного олимпийского чемпиона, французского биатлониста Мартена Фуркада «свиньей». Свое заявление комментатор сделал в прямом эфире. Видео с эфиром доступно на YouTube.

«Мартен, ты свинья!» — заявил Губерниев в эфире «Матч Арена».

Губерниев остался недоволен поведением французского спортсмена, который при смене этапа подтолкнул Александра Логинова , завершившего свой этап, а на финише перекрыл коридор Антону Шипулину . Кроме того, во время награждения Фуркад покинул церемонию награждения, однако вернулся на пьедестал по просьбе главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга . На четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене победила сборная Германии, второе место заняла французская национальная команда, россияне стали третьими.

Мартен Фуркад неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Александра Логинова в связи с дисквалификацией российского спортсмена из-за приема запрещенных препаратов. Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификации за употребление запрещенного эритропоэтина. Мартен Фуркад выиграл обе золотые медали на Олимпиаде в 2014 году, в гонке преследования и индивидуальной гонке. Кроме того, французский спортсмен становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в масс-старте в 2010 и 2014 годах, десятикратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Фуркад считается одним из лучших биатлонистов современности.