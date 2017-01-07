Перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону пройдет в Финляндии

Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был состояться в Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

От проведения этапа КМ в Тюмени отказался Союз биатлонистов России (СБР) в связи с напряженной ситуацией, возникшей после публикации второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена . В нем, как выяснилось, содержалась информация о том, что 31 российский биатлонист подозревается в применении допинга.

В декабре IBU сформировал специальную комиссию, которая после недели работы на заседании в Мюнхене вынесла ряд решений. Речь, правда, не шла о лишении России права проведения ряда соревнований - но, вероятно, зашла бы, если бы СБР сам не отказался от этапа Кубка мира, а также от проведения юношеского чемпионата мира в Острове. Сделано это было для того, чтобы состязания не проходили в обстановке подозрений и кривотолков.

Таким образом, теперь официально объявлено, что вместо Тюмени восьмой этап Кубка мира примет Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года. Кроме того, ранее стало известно, что юношеский чемпионат мира, перенесенный из Острова, состоится в словацком Осрблье.