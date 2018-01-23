Китайский карьер превратился в роскошный отель

На поверхность земли выходят всего два уровня, еще два — скрываются под водой.

Грандиозный отель Songjiang InterContinental в окрестностях Шанхая открыл свои двери для первых гостей. Футуристическому проекту уже пророчат небывалый успех, ведь он располагается в карьере глубиной 90 метров.

Почти весь отель расположен ниже уровня земли: на поверхность выходят всего два уровня, а еще два этажа скрываются под водой.

Гости отеля смогут посетить спа-курорт, а также испытать острые ощущения, отправившись на банджи-джампинг.

Напомним, ранее в столице Тайваня открылась экологическая башня Agora Garden Tower.

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