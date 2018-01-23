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Китайский карьер превратился в роскошный отель
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Китайский карьер превратился в роскошный отель 

Рамблер 23 января 2018
Фото: Songjiang InterContinental Hotel
На поверхность земли выходят всего два уровня, еще два — скрываются под водой.
Грандиозный отель Songjiang InterContinental в окрестностях Шанхая открыл свои двери для первых гостей. Футуристическому проекту уже пророчат небывалый успех, ведь он располагается в карьере глубиной 90 метров.
Почти весь отель расположен ниже уровня земли: на поверхность выходят всего два уровня, а еще два этажа скрываются под водой.
Гости отеля смогут посетить спа-курорт, а также испытать острые ощущения, отправившись на банджи-джампинг.
Напомним, ранее в столице Тайваня открылась экологическая башня Agora Garden Tower.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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