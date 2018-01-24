На Тайване открылась башня в виде спирали ДНК

При возведении здания использовались только безвредные и переработанные строительные материалы.

Экологическая башня в виде спирали ДНК Agora Garden Tower открылась в столице Тайваня Тайбее. Покрытый зеленью небоскреб поворачивается на 4,5 градуса на каждом этаже — всего на 90 градусов.

Рукотворный символ «примирения человека с Матерью-Природой» возводился с использованием только безвредных и переработанных строительных материалов. В общей сложности на 20 этажах «Агоры» разрослись 23 тысячи деревьев, а крышу украсил «шит» солнечных батарей.

В будущем жильцы экологической башни смогут выращивать на «зеленых» балконах овощи и фрукты.

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