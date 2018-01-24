Началась разработка российских морских роботов

Российские специалисты начали разработку морских роботов, предназначенных для охраны арктического шельфа. Работы ведутся сразу по нескольким проектам.

Роботы будут использоваться, в частности, для охраны добывающих платформ в море.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!