Sony запустил в продажу новейший суперпроектор

Новинка может похвастаться форматом изображения в 4K и высоким качеством звука.

Компания Sony запустила в продажу новейший суперпроектор LSPX-A1 с невероятным качеством проецируемой на плоскость картинки, который станет серьезным конкурентом широким телевизорам.

Новинка сможет дополнить интерьер спальной или гостиной, так как внешне похожа на предмет мебели, а не на высокотехнологичное устройство.

Проектор может также похвастаться форматом изображения в 4K и высоким качеством звука. Развлекательная система способна показывать изображения с диагональю 85 дюймов. Проецируется картинка прямо на стену перед проектором.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!