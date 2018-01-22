Наушники от Philips избавят от ночных кошмаров

Устройство отслеживает показатели сна человека, его активность и график.

Компания Philips запустила в продажу «умные» наушники, которые распознают фазы сна и помогают лучше спать. Специальный браслет следит за дыханием, сердцебиением и работой мышц человека.

Во время сна ночной аксессуар собирает данные на смартфон, а позже дает рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы спать еще лучше.

Наушники уже доступны в магазинах США, Великобритании, Китая и России по рекомендованной цене 250 долларов. Ранее Vinci запустил в продажу инновационные наушники с автономным компьютером.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!