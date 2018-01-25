Искусственный разум стал модельером

Компьютер разработал капсульную коллекцию для американского бренда Tommy Hilfiger.

Бренд Tommy Hilfiger представил первую коллекцию, созданную искусственным интеллектом. В нее вошли футболки с коротким рукавом, свитеры с вырезом под горло, рубашки, трикотажные кофты и джинсы.

Компьютерная программа взяла за основу архивные снимки показов американской марки и кадры лукбуков. Машина выдала новые цвета, узоры и формы вещей, которые четко отразили стиль и настроение Tommy Hilfiger.

Ранее Manolo Blahnik и ювелирный дом Bulgari представили туфли, украшенные драгоценными камнями.

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