В Новой Москве строят детскую железную дорогу

В Новой Москве началось строительство детской железной дороги. Линия соединит деревню Саларьево и поселение Московский. Ее протяженность составит 15 километров.

Проект реализуется силами компании РЖД . Запуск линии позволит проводить занятия с детьми, знакомя из с профессией железнодорожника.

В 2018 году детская железная дорога была построена в Курске, в рамках работ по благоустройству парка Дзержинский. В парке также были установлены карусели, башня обозрения, крытый теннисный корт.

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