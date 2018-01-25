Роскосмос начал готовить людей для полета на Марс

Роскомос начал программу по подготовке людей к полету на Марс. В госкорпорации отметили, что участникам проекта предстоит пройти длинный путь, поскольку пока рано говорить об отправке людей на Красную планету в 2025-2030 годах.

Как сообщалось ранее, подготовка марсианской программы включает отработку технологий на Луне: взлет, посадку, защиту от радиации и т.п.

В январе 2018 года ученые заявили, что космонавты смогут совершить только по одному полету на Марс без существенного риска для здоровья. Главную опасность представляет высокий уровень радиации, связанный с галактическими космическими лучами.

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