Автомобили «Кортеж» поступили в продажу

Автомобили российского проекта «Кортеж» поступили в розничную продажу. Любой желающий может заказать такую машину в любой комплектации, включая бронированный вариант и автомобиль класса люкс.

Производители планируют поставить на рынок в 2019 году 200 машин «Кортеж». В 2020-м они намерены выйти на объем более 1000 автомобилей.

На платформе «Кортеж» также разрабатывается внедорожник в премиальной и эконом-комплектации. Его производство будет запущено в следующем году.

«Кортеж» — автомобили представительского класса для поездок высших лиц государства.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!