В Лондоне построили парящий бассейн

В Лондоне сдан в эксплуатацию «парящий» бассейн. Он расположен на высоте 35 метров над землей и соединяет два здания с элитными апартаментами в районе Найн Элмс.

Длина бассейна составляет 25 метров, глубина — 3 метра. Он вмещает около 400 тонн воды. Сооружение имеет прозрачное дно, поэтому пловцы в нем видят под собой улицу. Кроме того, из бассейна открывается вид на Темзу и посольство Соединенных Штатов Америки.

На крыше зданий, между которыми построен бассейн, также оборудована зона спа и оранжерея.

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