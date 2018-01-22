В Ленобласти построили ЖК для вегетарианцев

В Ленинградской завершены строительные работы в жилом комплексе для вегетарианцев. ЖК будет официально сдан в эксплуатацию до конца января. Квартиры там могут получить только те, кто не употребляет в пищу мяса, а также не имеет вредных привычек.

Жилой комплекс находится в деревне Заневка. Все здания были построены по принципам васту и фэн-шуй: особое внимание уделено расположению домов относительно сторон света. На территории ЖК оборудован паркинг, возведены школа и детский сад, проложены велодорожки. В цокольных этажах откроются зал для йоги и массажный салон.

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