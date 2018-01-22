«Нехорошую квартиру» Булгакова отреставрировали

В Москве закончилась реставрация квартиры-музея, где с 1927 по 1934 год жил писатель Михаил Булгаков . Именно в этом помещении на улице Большой Пироговской Булгаков написал «Мастера и Маргариту», и оно же фигурирует в романе как «нехорошая квартира», населенная нечистью.

Вход в квартиру со стороны двора вернули на его историческое место — с торца здания напротив соседнего дома. Кроме того, частично воссоздана планировка жилища Булгакова, например, арка, ведущая из столовой в рабочую зону. В окнах установлены деревянные рамы — такие же, какие были там в 1920-х — 1930-х годах.

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