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«Нехорошую квартиру» Булгакова отреставрировали
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«Нехорошую квартиру» Булгакова отреставрировали 

Рамблер 22 января 2018
Фото: shutterstock.com
В Москве закончилась реставрация квартиры-музея, где с 1927 по 1934 год жил писатель Михаил Булгаков. Именно в этом помещении на улице Большой Пироговской Булгаков написал «Мастера и Маргариту», и оно же фигурирует в романе как «нехорошая квартира», населенная нечистью.
Вход в квартиру со стороны двора вернули на его историческое место — с торца здания напротив соседнего дома. Кроме того, частично воссоздана планировка жилища Булгакова, например, арка, ведущая из столовой в рабочую зону. В окнах установлены деревянные рамы — такие же, какие были там в 1920-х — 1930-х годах.
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