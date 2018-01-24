В Крыму построили экопоселение

В Бахчисарайском районе Крыма построено первое экопоселение в рамках проекта по созданию сети таких объектов на полуострове.

Площадь застройки садово-огороднического товарищества составила 140 гектаров. Авторы проекта планируют, что к 2022 году в каждом районе Крыма появится по два таких же экологических поселения.

Экопоселение — экологически чистое пространство, где проживает группа людей. Как правило, они организуют свое питание за счет органического сельского хозяйства. Экопоселение — одна из форм идейной общины.

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