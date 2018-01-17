С самолета Stratolaunch впервые запустили ракету

С огромного самолета Stratolaunch впервые запущены ракета-носитель Pegasus XL. Пуск прошел успешно.

Перед запуском на борту самолета находилась единственная ракета, но планируется, что позже он сможет нести до трех ракет одновременно.

О создании Stratolaunch и начале наземных и летных испытаний сообщалось в июне 2017 года. Воздушное судно оснащается 6 двигателями Pratt&Whitney PW4056, имеет 28-колесное шасси и два фюзеляжа, соединенные общим крылом. Вес самолета составляет 250 тонн, длина крыла — 117 метров, каждого фюзеляжа — 72 метра. Полная нагрузка Stratolaunch — 590 тонн.

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