Pi запустила в продажу дистанционную зарядку

Компания Pi запустила в продажу беспроводное зарядное устройство Charge. Конусообразная зарядка работает на основе принципа резонансной индукции, которая формирует магнитное поле в виде луча и направляет его в сторону, где лежат нуждающиеся в зарядке смартфоны.

Гаджеты, что совместны с технологией беспроводной зарядки Qi, могут подпитываться на расстоянии 30 сантиметров от аксессуара.

Работает зарядка с четырьмя устройствами за раз. Если рядом с ней положить большее количество гаджетов, то скорость и эффективность пополнения аккумулятора снизится в разы.

Рекомендованная стоимость новинки — 200 долларов.

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