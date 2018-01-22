Yamaha представила трехколесный мотоцикл

Yamaha представила трехколесный мотоцикл под названием Niken. Новинка выглядит как полноценный спортбайк с дополнительной стабильностью сдвоенных передних колес.

Трицикл имеет два 15-дюймовых колеса спереди и двойную перевёрнутую вилку. Вся мощность транслируется на заднее колесо, в свою очередь, передняя пара поддерживает стабильность на поворотах и при торможении.

Разработчики уверяют, что за руль такого мотоцикла может сесть даже новичок. Японский гигант обещает запустить новинку в ближайшее время.

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