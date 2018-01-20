Билл Гейтс передал музею тетрадь Леонардо да Винчи

В экспозиции флорентийской галереи Уффици появился Лестерский кодекс — тетрадь научных записей Леонардо да Винчи

Эту рукопись временно передал галерее основатель Microsoft Билл Гейтс , который ранее приобрел ее на аукционе за 30,8 миллионов долларов у Музея Хаммера в Лос-Анджелесе.

Поскольку рукописи касаться нельзя, цифровые технологии помогут посетителям переворачивать страницы и читать перевод и интерпретации текстов.

72-страничный Лестерский кодекс содержит заметки и рисунки, исследующие природные явления, в том числе движение воды. Рукопись датируется периодом между 1504 и 1508 годами. Она получила такое название, поскольку сотни лет принадлежала потомкам графа Лестера.

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