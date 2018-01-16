ZTE представила 5G-смартфон

Китайская компания ZTE представила смартфон, работающий на частотах 5G. Первые такие модели уже отправлены дилерам.

О планах выпустить первый 5G-смартфон представители компании рассказали на выставке CES 2018. Тогда сообщалось, специалисты ZTE работают над созданием такого гаджета, однако рассматривается возможность разработки не смартфона, а планшета, поддерживающего частоты 5G.

5G — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. Предполагается, что 5G обеспечит более высокую доступность широкополосной мобильной связи.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!