Завершена работа над фильмом по комиксу «Шазам»

Режиссер Дэвид Ф. Сандберг полностью завершил работу над фантастическим боевиком «Шазам» по комиксам DC. Премьера намечена на апрель 2019 года.

Лента расскажет о подростке Билли Бэтсоне, способном превращаться в Шазама — супергероя, наделенного могуществом шести мифических персонажей. В роли Шазама снялся Закари Ливай. Билли Бэтсона сыграл Эшер Энджел. В картине также задействованы Марк Стронг , Джек Гейзер и Грейс Фултон

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