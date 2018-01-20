«Умные» часы-трансформер поступили в продажу

Гаджет способен перевоплощаться в крошечный смартфон.

Компания Shell запустила в продажу свои первые «умные» часы, которые могут трансформироваться в смартфон. На первый взгляд гаджет представляет собой традиционные часы. Если же нужно использовать устройство в режиме телефона, можно просто вынуть экран из крепления, нажав на подпружиненные «крылышки».

Несмотря на скромные размеры смартфона, он нисколько не уступает своим полноценным конкурентам: функции включают полностью водонепроницаемый дизайн, фото и видеосъемку, а также Wi-Fi, Bluetooth, GPS и GSM и встроенный динамо-генератор.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!