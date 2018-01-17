Одноколесный скейтборд добрался до России

Бешено популярное транспортное средство стало серьезной конкуренцией автомобилям и велосипедам.

Инновационный одноколесный скейтборд Onewheel + XR добрался до российских магазинов. Новинка подойдет не только для езды по асфальту, но и для езды по пересеченной местности, что увеличивает ее ценность в нашей стране.

Максимальная скорость модели второго поколения Onewheel 30 км\ч. Управление осуществляется при помощи пары небольших педалей, а также балансировкой своим телом. Достаточно наклониться в нужную сторону, чтобы двигаться быстрее, медленнее или повернуть в нужную сторону.

Ранее голландская компания PAL-V запустила в продажу первую партию летающих автомобилей.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!