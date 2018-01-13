На промзоне «ЗИЛ» стартовало строительство театра

Одну из стен здания сделают прозрачной, поэтому часть сцены театра будет видна с улицы.

На территории «ЗИЛа» стартовало строительство драматического театра. Здание развернется на 4000 метров бывшей промзоны.

Новый арт-объект станет открытым пространством, где свои идеи смогут предлагать молодые деятели искусства.

Через пару лет возле театра также появятся университет, детский мир и торговый центр.

В сентябре 2018 года на территории «ЗИЛа» открылась школа на 11 тысяч мест, а также два детских сада на 3,5 тысячи детей.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!