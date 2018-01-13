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Vinci запустил в продажу инновационные наушники
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Vinci запустил в продажу инновационные наушники 

Рамблер 13 января 2018
Фото: shutterstock.com
Новинка имеет собственный автономный компьютер, поддерживающий 3G, Wi-Fi, голосовое управление и функцию фитнес-трекинга.
Американский старт-ап Vinci запустил в продажу второе поколение своих инновационных наушников, которые стали настоящим мини-компьютером на шее. Новинка может воспроизводить музыку, принимать звонки, отвечать на голосовые команды.
В «дужку» наушников встроены более 10 датчиков, в том числе акселерометр, гирометр, компас, датчик частоты сердечных сокращений и GPS, поэтому гаджет также берет на себя функции фитнес-трекера.
Первая футуристическая смарт-гарнитура была представлена в 2017 году. Массивные наушники имели сенсорный экран.
Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!
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