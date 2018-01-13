Телевизоры-рулоны от LG поступили в продажу

Размер скручивающегося в трубочку дисплея — 65 дюймов.

Корейский гигант LG запустил в продажу гнущиеся телевизоры, которые можно свернуть в трубочку, как журнал или газету. Первый в мире гибкий OLED-телевизор был представлен компанией еще в 2014 году, но из-за своей «кусачей» стоимости он был недоступен для массового покупателя. На этот раз LG увеличил диагональ разработки с 18 на 65 дюймов и поставил демократичный ценник.

Телевизор можно буквально сворачивать в трубочку и брать с собой или раскатать частично для отображения календаря и в виде музыкального плеера.

Ранее в продажу поступил 146-дюймовый телевизор под названием The Wall.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!