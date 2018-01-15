Голод начал строить новую пирамиду

В Подмосковье стартовало строительство новой пирамиды Голода, взамен аналогичной конструкции, разрушенной ураганом в мае 2017 года. По словам инженера Александра Голода — создателя пирамиды, новое строение будет выше и прочнее предыдущего. Кроме того, у конструкции будут идеально ровные грани.

Строительство планируют завершить к лету. Новая пирамида будет находиться на месте прежней конструкции на Новорижском шоссе. В августе 2017 года там же открылась временная 14-метровая пирамида Голода.

Первоначальная конструкция, уничтоженная сильным ветром, была выполнена из стеклопластика и достигала 40 метров в высоту.

Поздравляем с Наступающим 2019 годом! Да-да, мы не ошиблись, именно с 2019-м, ведь современный мир высоких технологий стремительно развивается, опережая время. Поэтому мы решили, что сегодня самое время посмотреть вперёд и подвести итоги 2018 года на основе прогнозов и аналитики. «Билайн» и «Рамблер» приглашают вас в будущее!